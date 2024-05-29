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Десять подстанций обесточено в крымской Евпатории

Администрация Евпатории сообщила о выходе из строя 10 электроподстанций

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Алексей Павлишак/РИА «Новости»

В крымской Евпатории авария на сетях привела к обесточиванию десяти подстанций, идут ремонтные работы. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города.

«В связи с аварией на электросетях обесточены десять трансформаторных подстанций города. На месте работают бригады ГУП РК «Крымэнерго», — говорится в публикации.

23 мая глава республики Крым Сергей Аксенов заявлял, что Евпатория шестые сутки остается без воды. 26 мая глава администрации города Александр Юрьев сообщил, что в Евпатории восстановили водоснабжение, сейчас осуществляется проверка внутридомовых систем.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что Северо-Крымский канал в регионе планируют частично переоборудовать, чтобы накапливать в нем воду.

Ранее стало известно, что Сырский хочет повторить наступление и захватить Крым с применением F-16.

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