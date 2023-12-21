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Экс-советник Кучмы призвал Зеленского сдаться

Соскин: Украине нужно прекратить конфликт, так как США потеряли к Киеву интерес

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Водник/Wikimedia

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому больше не стоит надеяться на помощь США, поскольку американская поддержка снижается, а Белый дом, вероятно, будет настаивать на завершении конфликта.

«Зеленский, отменяй военное положение и договаривайся о временном прекращении огня», — сказал он.

По мнению Соскина, отсутствие интереса к Украине со стороны США объясняется тем, что Белый дом сосредоточился на других вопросах, включая внутренние.

До этого глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что конфликт на Украине можно завершить за пять дней в случае если страны Запада перестанут предоставлять Киеву военную помощь.

Обозреватель агентства Bloomberg Хэл Брэндс написал, что следующий года будет ужасным для Украины, поскольку летнее контрнаступление Киева не привело к результатам, а силы ВСУ «обескровлены и истощены».

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен призвал конгресс дать денег Украине.

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