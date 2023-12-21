Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава российского региона обратился к подписчикам из проруби

Глава Мурманской области Чибис записал видеообращение из проруби

Голый по пояс глава Мурманской области Андрей Чибис записал видеообращение, находясь по пояс в проруби. Видеозапись он опубликовал в своем Telegram-канале.

На видеозаписи Чибис окунается в прорубь, а после призывает голосовать за Мурманск в конкурсе «Молодежная столица России».

«На севере — жить!» — резюмировал Чибис.

До этого зампред комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов рассказал, что закаливание положительно влияет на кровообращение и укрепляет иммунитет. Он отметил, что вырабатывать привычку закаляться нужно постепенно, а начать можно с контрастного душа.

По словам депутата, ему не хватает силы воли и мотивации, чтобы начать закаляться, однако он «хорошо себя чувствует» и без этой привычки.

Telegram-канал Baza сообщал, что в Кирове сотрудник Росгвардии увидел, что мужчина провалился под лед. Ему удалось спасти местного жителя.

Ранее метеоролог Шувалов предсказал, что частота стихийных бедствий в России будет увеличиваться.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами