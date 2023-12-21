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Сбор подписей в поддержку Путина начнется с 23 декабря

Сбор подписей в поддержку Путина в качестве самовыдвиженца начнется с 23 декабря

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Павел Бедняков/РИА Новости

Сбор подписей в поддержку действующего президента Российской Федерации Владимира Путина, который в марте следующего года примет участие в выборах главы государства в качестве самовыдвиженца, начнется с 23 декабря. Об этом сообщила сопредседатель штаба, главврач московской больницы № 52 Марьяна Лысенко, передает ТАСС.

По ее словам, сбор подписей граждан будет продолжаться до конца января 2024 года.

Выборы президента Российской Федерации должны состояться 17 марта 2024 года. На них дистанционное электронное голосование вместе с традиционным форматом планируют провести 29 регионов.

Действующий президент России примет участие в предстоящих выборах как самовыдвиженец. Согласно закону о выборах главы РФ, для этого он должен был создать группу избирателей в количестве не менее 500 человек, что и было сделано. Собрание этой группы прошло 16 декабря, участники единогласно поддержали Путина. Если политик одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

Ранее в ЦИК отреагировали на высказывания политологов США о выборах в России.

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