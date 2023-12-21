Байдену написали письмо с просьбой надавить на Израиль

Шесть членов Демократической партии в Палате представителей США, связанных с вопросами национальной безопасности, направили письмо президенту Джо Байдену с требованием увеличить усилия по «немедленному и значительному изменению» военной стратегии Израиля в борьбе с ХАМАС. Об этом сообщает The Hill.

Группа демократов считает, что нынешняя стратегия Белого дома в адрес Израиля оказалась неэффективной, поэтому законодатели потребовали более решительных действий с использованием «всех наших рычагов».

«Мы глубоко обеспокоены нынешней военной стратегией [Нетаньяху] в Газе», — говорится в тексте.

Там отмечается, что число пострадавших мирных жителей и углубляющийся гуманитарный кризис «неприемлемы и не соответствуют американским интересам; и они не способствуют обеспечению безопасности нашего союзника Израиля».

«Мы также считаем, что это ставит под угрозу усилия по уничтожению террористической организации ХАМАС и обеспечению освобождения всех заложников», — отметили законодатели.

До этого вице-президент США Камала Харрис заявила, что поддерживает подход администрации Джо Байдена к конфликту на Ближнем Востоке, однако призвала Израиль к более точечным атакам в сторону ХАМАС и его руководства.

«Наша позиция всегда заключалась в том, что Израиль имеет право защищать себя без каких-либо вопросов. И то, как это происходит, имеет значение», — заявила Харрис.

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