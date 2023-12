Российский дипломат считает необходимой дискуссию между РФ и Европой о безопасности

Global Look Press

Россия и Европа после завершения конфликта на Украине должны обсудить европейскую безопасность, учитывающую интересы Москвы. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в эфире ток-шоу The Mother of All Talk Shows, передает РИА Новости.

Дипломат считает крупнейшей ошибкой европейских стран то, что они пытаются построить архитектуру безопасности против России, а не вместе с ней.

По его мнению, такая политика никуда не приведет и не устранит все возможные причины конфликтов и угроз на европейском континенте.

Он подчеркнул, что Россия выступает за принцип неделимости безопасности, когда безопасность одного государства не может быть обеспечена за счет безопасности другого, однако НАТО в своем нынешнем виде не вписывается в эту картину, так как РФ воспринимается альянсом врагом или соперником.

«Конечно, после завершения украинского кризиса нам неизбежно придется вести дискуссии о европейской безопасности. Потому что в противном случае европейский континент будет оставаться очень хрупким», — сказал Полянский.

До этого сообщалось, что Европейский союз не будет отменять санкции против России, даже если боевые действия на Украине завершатся.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.