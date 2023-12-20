КПРФ выдвинула кандидата на выборы президента России

Депутат Государственной думы Николай Харитонов выдвинут кандидатом на выборы президента от КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президиум Центрального комитета КПРФ.

«Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии. Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», — заявил источник агентства в президиуме.

До этого стало известно, что депутаты от КПРФ Николай Харитонов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев станут кандидатами на выборах президента России в 2024 году.

Коммунисты предполагают провести съезд 23 декабря, в ходе которого будет выбран собственный кандидат — источник «Ведомостей» утверждает, что им бы мог стать депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Ранее фракция «Новые люди» сообщила о предстоящей встрече с Путиным.