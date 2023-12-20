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КПРФ выдвинула кандидата на выборы президента России

Николай Харитонов выдвинут кандидатом на выборы президента от КПРФ

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Пресс-служба Госдумы РФ/РИА Новости

Депутат Государственной думы Николай Харитонов выдвинут кандидатом на выборы президента от КПРФ. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на президиум Центрального комитета КПРФ.

«Кандидатом в президенты от КПРФ станет Николай Харитонов, его кандидатуру поддержали на президиуме ЦК партии. Кандидатура еще будет обсуждаться на пленуме с секретарями первичных отделений накануне съезда, но официально имя станет известно в субботу», — заявил источник агентства в президиуме.

До этого стало известно, что депутаты от КПРФ Николай Харитонов и руководитель фракции «Новые люди» Алексей Нечаев станут кандидатами на выборах президента России в 2024 году.

Коммунисты предполагают провести съезд 23 декабря, в ходе которого будет выбран собственный кандидат — источник «Ведомостей» утверждает, что им бы мог стать депутат Госдумы всех созывов и глава комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов.

Ранее фракция «Новые люди» сообщила о предстоящей встрече с Путиным.

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