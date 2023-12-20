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В Британии расценили слова Путина о ядерных силах как послание Западу

DE: слова Путина о модернизации стратегических ядерных сил были посланием Западу

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Станислав Красильников/РИА Новости

Слова президента Российской Федерации Владимир Путина о модернизации стратегических ядерных сил страны были посланием западным странам. Об этом говорится в статье британского издания Daily Express.

«Путин сделал новое грозное предупреждение Западу, заявив, что находящееся в распоряжении российских ядерных сил оружие модернизировано на 95 процентов», — сказано в статье.

В материале также говорится, что теперь в арсенале России есть гиперзвуковые ракеты «Авангард». Кроме того, журналисты отметили, что в зоне боевых действий на Украине был разрушен миф о неуязвимости западного оружия.

18 декабря издание Mirror писало, что западным странам необходимо внимательно отнестись к перевооружению Вооруженных сил Российской Федерации на ракетный комплекс «Авангард».

Эти призывы прокомментировал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец. Он отметил, что боевой блок «Авангарда» запускается с помощью баллистической ракеты и разгоняется до рекордной скорости — 28 Махов. Такая скорость не позволяет даже самым мощным американским компьютерам перехватить и засечь его, обратил внимание эксперт.

Ранее Министерство обороны РФ сообщало, что полк ракетных войск стратегического назначения (РВСН) под Оренбургом получил новые ракеты «Авангард».

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