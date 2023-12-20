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Кэмерон выступил против прекращения огня в секторе Газа, пока существует ХАМАС

Кэмерон заявил о невозможности прекращения огня в Газе, пока существует ХАМАС

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Alberto Pezzali/AP

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что прекращение огня на территории сектора Газа и решение конфликта между сторонами путем создания двух государств невозможно, пока существует радикальная группировка ХАМАС. Об этом он заявил в интервью Corriere della Sera.

«Прекращение огня привело бы к сохранению ХАМАС, что ведет к опасности повторения атак, как 7 октября, поэтому немедленного прекращения огня не может быть, как и решения конфликта на основе существования двух государств. Это несовместимо», — заявил Кэмерон.

С точки зрения главы МИД Британии, прекращение боевых действий возможно только при ликвидации угроз безопасности Израилю, а это подразумевает ликвидацию ХАМАС.

Он подчеркнул, что над решением о создании двух независимых государств также предстоит много работать, так как вернуться к предыдущему статусу-кво уже невозможно.

До этого Германия и Великобритания выступили против немедленного прекращения огня в секторе Газа, поскольку оно вряд ли станет постоянным, Берлин и Лондон подчеркивают необходимость установления долгосрочного и устойчивого перемирия в рамках палестино-израильского конфликта. Об этом говорится в статье главы МИД Германии Анналены Бербок и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона, написанной для газеты Times.

Ранее в Британии призвали Израиль придерживаться международного гуманитарного права.

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