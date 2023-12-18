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В Британии призвали Израиль придерживаться международного гуманитарного права

Британский министр: Израилю нужно соблюдать международное гуманитарное право

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Ohad Zwigenberg/AP

Израилю необходимо придерживаться международного гуманитарного права. Об этом после нанесения израильскими военными удара по церкви в секторе Газа заявил британский министр по делам Ближнего Востока Тарик Ахмад на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

«Потрясен тем, что гражданские лица, укрывшиеся в церкви на севере Газы, были убиты, а другие ранены. Израиль должен соблюдать МГП (международное гуманитарное право. — Прим. ред). Гражданские лица должны быть защищены. Срочно необходимо устойчивое прекращение огня, ведущее к устойчивому миру», — заявил министр.

До этого сообщалось, что израильские военные нанесли удар по церкви латинского обряда, которая находится на территории сектора Газа.

Атакованное здание принадлежит единственной католической церкви в секторе Газа, которая позволила сотням беженцев разместиться на своей территории. При этом с представителями храма неоднократно связывался папа римский Франциск.

Ранее сообщалось, что Израиль и палестинское движение ХАМАС открыты к обсуждению режима прекращения огня в секторе Газа.

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