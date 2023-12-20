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Бывшая жена Трампа рассказала о его любви к нацистскому приветствию и речам Гитлера

Newsweek: Трамп и его подчиненный регулярно зиговали друг другу в офисе

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Sam Wolfe/Reuters

Бывшая жена миллиардера Ивана Трамп в интервью журналу Vanity Fair в1990 году рассказала, что экс-президент США Дональд Трамп и один из его подчиненных Джон Уолтер регулярно здоровались друг с другом с помощью нацистского приветствия. Об этом пишет издание Newsweek.

По информации издания, высказывание бывшей жены Трампа вновь всплыло после слов экс-президента об иммигрантах.

«Трамп, похоже, серьезно относится к некоторым аспектам своего немецкого происхождения <...> Когда [Уолтер] навещает Дональда в его офисе, как рассказала Ивана другу, он щелкает каблуками и говорит: «Хайль Гитлер»», — говорится в статье.

Кроме того, по словам Иваны Трамп, Дональд Трамп читал сборники речей Гитлера и хранил их у кровати. Экс-президент говорил, что книгу подарил ему друг-еврей Марти Дэвис.

До этого в Санкт-Петербурге огласили приговор подростку, который топтал цветы на памятнике героине блокадного Ленинграда.

Ранее суд признал Дональда Трампа виновным в мошенничестве.

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