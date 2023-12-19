Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил о неактуальности переговоров с Россией

Зеленский назвал неактуальными мирные переговоры с Россией

close
100%
Valentyn Ogirenko/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией не являются актуальными для Киева. Об этом он сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зеленский отметил, что сейчас проходит работа над «единой позицией» Украины и 50 государств по так называемой «формуле мира». Как только эта позиция будет сформулирована, о ней сообщат Москве.

Президент Украины, сославшись на слова российского лидера Владимира Путина о том, что цели специальной военной операции остаются неизменными, заявил, что Москва не заинтересована в достижении мира.

Зеленский также обвинил российские власти в организации конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого, отметил он, многие страны Запада стали думать об оказании первоочередной военной помощи именно Израилю, а не Украине.

Ранее Владимир Зеленский назвал бредом частичное приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что контакты с отдельными западными странами по двусторонним гарантиям безопасности продвигаются медленнее, чем ожидалось.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами