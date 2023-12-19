Зеленский заявил о неактуальности переговоров с Россией

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что переговоры с Россией не являются актуальными для Киева. Об этом он сказал во время пресс-конференции, трансляция которой велась на его странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Зеленский отметил, что сейчас проходит работа над «единой позицией» Украины и 50 государств по так называемой «формуле мира». Как только эта позиция будет сформулирована, о ней сообщат Москве.

Президент Украины, сославшись на слова российского лидера Владимира Путина о том, что цели специальной военной операции остаются неизменными, заявил, что Москва не заинтересована в достижении мира.

Зеленский также обвинил российские власти в организации конфликта на Ближнем Востоке. Из-за этого, отметил он, многие страны Запада стали думать об оказании первоочередной военной помощи именно Израилю, а не Украине.

Ранее Владимир Зеленский назвал бредом частичное приглашение Украины в НАТО. Он добавил, что контакты с отдельными западными странами по двусторонним гарантиям безопасности продвигаются медленнее, чем ожидалось.

Ранее Верховная рада Украины официально ввела термин «рашизм».