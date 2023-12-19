Путин объяснил неспособность европейских политиков противостоять США

Безвольные и бесхребетные политики в странах Европы не способны противостоять американским властям, так как находятся в зависимости от политики и экономики США. На это в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны РФ указал президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

По словам российского лидера, в настоящее время Вашингтон пытается переложить на союзников бремя финансовой поддержки Украины. В свою очередь, европейские политики не могут этому сопротивляться.

«Безвольная и бесхребетная генерация сегодняшних политиков в Европе не может этому противостоять, имея в виду колоссальную зависимость в средствах массовой информации, в экономике, в политике», — добавил глава государства.

При этом Путин указал, что российское руководство никогда не планировало вмешиваться в дела стран Европы и вступать с ними в вооруженное противостояние. Как сказал президент, европейские народы до сих пор принимали решения и действовали в соответствии с их выбором.

Кроме того, во время мероприятия глава государства рассказал о попытках Москвы выстроить отношения с западными державами. Однако, несмотря на все усилия, США и их союзники сделали ставку на националистические силы на Украине и таким образом отказались от возможности наладить отношения с РФ.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил о переброске американских военных к российским границам.