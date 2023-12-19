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Раскрыты детали обмена Ярошенко на Рида

WSJ: при обмене Ярошенко и Рида была нарушена договоренность о съемке

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Телеканал «Звезда»

При обмене российского летчика Константина Ярошенко на морcкого пехотинца Тревора Рида в аэропорту Анкары в апреле 2022 года была нарушена договоренность о видеосъемке. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Не должно быть никаких новостных камер, никаких задержек или изменений в расписании рейсов в последнюю минуту — и никакого оружия», — говорится в материале.

При этом были опубликованы фотографии с процесса обмена. Также имеются кадры возвращения россиянина и американца.

Отмечается, что кадры обмена затем появились в СМИ, несмотря на это Москва вновь использовала этот аэропорт для обмена председателя совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука.

5 декабря глава пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера сообщал, что США передали России в последние недели существенное предложение по обмену осужденных в РФ за шпионаж американцев Пола Уилана и журналиста газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича. Он подчеркнул, что это предложение было отклонено российской стороной.

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что диалог по обмену заключенными с США продолжает идти, но, согласно соглашению, его ход нельзя комментировать в открытом пространстве.

Ранее Песков заявил, что Москва публично не обсуждает предложения Вашингтона по обмену заключенных.

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