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Путин рассказал о желании США разделить Россию на куски

Путин заявил, что такая страна, как Россия, Западу не нужна

Такая страна, как Россия, не нужна Западу. Так заявил президент Владимир Путин.

«США хотели поделить и подчинить Россию кусками, как они сделали с Европой», — отметил Путин.

До этого Владимир Путин рассказывал, что помимо желания развалить Россию, Запад хотел подчинить страну себе и использовать ресурсы. Он напомнил, как известный политический деятель в США предлагал разделить Россию на пять частей.

15 декабря Путин на встрече с руководством Госдумы и лидерами фракций заявил, что принципы парламентаризма в России уходят корнями в Новгородское и другие вече в древней Руси.

Также Путин во время пресс-конференции в Гостином дворе в Москве объяснил значение суверенитета для России. По его словам, существование такой страны как Россия без суверенитета невозможно. Российский лидер во время итоговой пресс-конференции также заявил, что европейцы в значительной степени утратили свой суверенитет.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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