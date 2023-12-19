Путин заявил о желании Польши вернуть отошедшие Украине земли

Польша «спит и видит», как вернуть свои земли, которые после Второй мировой войны отошли Украине, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства напомнил, что Россия при создании СССР просто так передала Украине огромные исторические территории вместе с населением и вкладывала в эти территории огромные ресурсы. При этом западные земли, в том числе часть польских, румынских и венгерских земель, украинцы получили после Второй мировой, отметил Путин.

«И люди, которые там (на западе Украины. — прим. «Газеты.Ru») живут, <...> хотят вернуться на свою историческую родину. А те страны, которые потеряли эти территории, — прежде всего Польша -— спят и видят вернуть», — сказал президент.

Он добавил, что в этом смысле только Россия могла быть единственным гарантом суверенитета и территориальной целостности Украины.

До этого Владимир Путин заявил о желании США разделить Россию на куски и подчинить, как они поступили с Европой. По мнению главы государства, Западу не нужна такая большая страна, как Россия.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».