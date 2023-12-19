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Путин высказался об агрессивных целях Запада

Путин заявил, что Запад не отказывается от своих агрессивных целей

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Сергей Гунеев/РИА Новости

Запад по-прежнему не отказывается от своих агрессивных целей, заявил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минобороны России. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Глава государства добавил, что агрессивный характер НАТО уже не скрывается, а в документах США прямо закреплены претензии на глобальное превосходство.

До этого Владимир Путин назвал НАДО задним двором Соединенных Штатов, которые являются хозяевами альянса. По словам российского лидера, Североатлантический альянс служит интересам США и представляет собой их инструмент в регионе.

При этом президент подчеркнул, что у России отсутствует интерес воевать со странами НАТО. По его словам, Москва заинтересована в развитии отношений со странами альянса.

В начале ноября Путин предупредил, что НАТО стремится выйти в Азию. Президент отметил, что это происходит в нарушение собственных доктрин альянса.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

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