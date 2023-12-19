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В МИД РФ возложили ответственность на Хельсинки за конфликт с Москвой

МИД России: ответственность за возможную конфронтацию лежит на Финляндии

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Максим Блинов/РИА Новости

В Министерстве иностранных дел России возложили на Хельсинки ответственность за конфликт с Москвой. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД.

В министерстве подчеркнули, что ответственность за превращение зоны добрососедства между Россией и Финляндией в зону возможной конфронтации полностью лежит на Хельсинки.

19 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что посла Финляндии Антти Хелантеря вызвали в российский МИД после заключения соглашения об оборонном сотрудничестве между Вашингтоном и Хельсинки. Послу было заявлено, что Москва не оставит без ответа наращивание военного потенциала НАТО на границе, что угрожает безопасности России.

18 декабря США и Финляндия подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве в области обороны.

Ранее Путин заявил, что у РФ и Финляндии были самые добрые отношения, а теперь придется стягивать воинские подразделения в Ленинградском военном округе.

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