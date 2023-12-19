Российские пранкеры задали вопрос премьеру Ирландии о разнице ситуаций вокруг Крыма и Косово

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) побеседовали с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром, который в разговоре не смог объяснить, в чем состоит разница между самоопределением Косово и Крыма. Об этом пранкеры написали в своем Telegram-канале.

«Независимость Косово была получена очень давно, и я не очень в курсе этого события», — признался Варадкар.

Говоря об Украине, премьер Ирландии заявил, что его страна не собирается становиться гарантом безопасности Киева по причине нейтралитета страны и очень маленькой армии общей численностью около 8 тысяч человек.

Кроме того, он сообщил, что не видит перспектив вступления Украины в Евросоюз, так как любое государство, с его точки зрения, должно соответствовать определенным стандартам демократии, правовой системы и экономики. Для приближения к ним у самой Ирландии ранее ушло 15-20 лет.

Варадкар заявил, что из-за конфликта на Украине Ирландия переживает самый крупный миграционный кризис в своей истории. По словам премьера, в стране находятся около 100 тысяч украинских беженцев, а одного из них он в свое время поселил даже в собственном доме.

6 декабря премьер Норвегии в разговоре с пранкерами выступил за переговоры по Украине.

17 ноября спецслужбы ФРГ предупредили политиков о возможных звонках от Вована и Лексуса.

Ранее премьер Эстонии поделилась с пранкерами планами на украинское зерно.