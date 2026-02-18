Размер шрифта
Физик-ядерщик заявил, что у Эстонии нет возможностей для использования ядерного оружия

Физик Кузнецов назвал гавканьем разговоры в Эстонии о получении ядерного оружия
Министерство обороны РФ

Заявление главы МИД Эстонии Маргуса Цахкны о том, что страна не исключает размещения ядерного оружия на своей территории, связано с желанием Таллина «выпендриться» и показать «круговую решимость» для обороны НАТО. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью объектов использования атомной энергии Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов.

Он добавил, что у Эстонии нет никаких возможностей для использования и обслуживания ядерного оружия.

«Никогда на территории Эстонии во время советского периода никаких хранилищ или размещения баллистических ракет не было. Это просто гавканье в плане того, что вот мы такие все из себя, они сейчас друг перед другом вот выпендриваются», — подчеркнул специалист.

При этом он напомнил, что в советский период в эстонском городе Палдиски был центр по подготовке плавсостава для атомных подводных лодок.

«Естественно, работали только русские. Никаких эстонцев там и близко не было», — отметил физик.

Начавшиеся в Эстонии разговоры об обладании ядерным оружием, добавил Кузнецов, связаны с тем, чтобы показать «круговую решимость» с точки зрения обороны НАТО. По его словам, речь идет о том, что «эти вот шавки, моськи, сейчас залают буквально Россию» и Москва якобы «испугается и забьется в угол».

18 февраля министр иностранных дел республики Маргус Цахкна заявил, что Таллин не исключает размещение ядерного оружия на территории страны.

Глава МИД высказал мнение, что Европе не следует отвергать наднациональное ядерное сдерживание НАТО.

Ранее сообщалось, что страны ЕС обсуждают ядерное перевооружение из-за политики Трампа.
 
