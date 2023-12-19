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В МИД РФ предложили использовать Севморпуть из-за атак на суда в Красном море

Севморпуть обеспечит проход судов, меняющих маршрут из-за угроз в Красном море

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Михаил Фомичев/РИА Новости

Торговым судам, которые хотят перестроить свои маршруты из-за атак хуситов в Красном море, можно разрешить использовать Северный морской путь. Об этом заявил РИА Новости посол по особым поручениям МИД России Николай Корчунов.

Корчунов считает, что такой вариант возможен при условии соблюдения требований Полярного кодекса и положений документов российского регулирования прохода по Северному морскому пути».

Некоторые мировые компании объявили о приостановке перевозок через Красное море из-за угроз йеменских хуситов атаковать любые связанные с Израилем корабли.

18 декабря официальный представитель «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли удары по танкеру Swan Atlantic и контейнеровозу Clara, которые якобы связаны с Израилем.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что Северный морской путь становится более эффективной транспортной артерией, чем Суэцкий канал.

Ранее США отправили авианосную ударную группу в Аденский пролив из-за атак хуситов.

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