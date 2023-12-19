Вице-канцлер ФРГ признал угрозу ослабления помощи Украине

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил в интервью газете Handelsblatt существование реальной опасности ослабления поддержки Украины со стороны Запада.

«К сожалению, реальная опасность заключается в том, что поддержка [Киева] может рухнуть. Поэтому Германия должна быть готова взять на себя больше ответственности», — сказал Хабек.

Он также напомнил, что власти ФРГ договорились выделить Украине €17 млрд из бюджета на 2024 год, но при этом отметил переменчивость международной обстановки.

По словам Хабека, если Германия серьезно относится к собственным интересам в области безопасности, то из этого следует, что поддержка Украины не должна привести к отказу от правила так называемого долгового тормоза.

До этого советник президента Украины Владимира Зеленского по экономическим вопросам Олег Устенко заявлял, что страна в случае отсутствия помощи от Запада будет обращаться к внутренним заимствованиям.

Канцлер Германии Олаф Шольц также рассказывал, когда в ЕС смогут договориться о помощи Киеву на €50 млрд. Сообщалось также, что ЕС выделит Украине €1,5 млрд в качестве помощи по программе на 2023 год.

Ранее в США назвали сроки поражения Украины без помощи Запада.