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В МИД РФ заявили, что в Латинской Америке нужно сохранить мир

МИД России приветствовал переговоры между Венесуэлой и Гайаной по Эссекибо

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Максим Блинов/РИА Новости

Россия приветствует диалог президентов Венесуэлы и Гайаны и призывает избегать внешнего вмешательства. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, который опубликован на сайте ведомства.

«Убеждены, что сохранение Латинской Америки зоной мира <…> отвечает интересам всех стран региона, да и мира в целом», — подчеркнула дипломат.

15 декабря стало известно, что Венесуэла и Гайана отказались от войны. Стороны договорились обсуждать ситуацию со спорным регионом Эссекибо без применения силы. Президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Гайаны Ирфаан Али также договорились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо.

До этого в Гайане задумались над расширением военного сотрудничества с США.

Ранее стало известно, что Венесуэла и Гайана проведут переговоры на высшем уровне по территориальному конфликту.

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