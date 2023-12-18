Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Нидерландах обеспокоились возможным сокращением помощи Украине из-за победы Вилдерса

В МО Нидерландов обеспокоены возможным сокращением помощи Киеву из-за Вилдерса

close
100%
Peter Dejong/AP

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса. Об этом пишет NL Times.

По словам Оллонгрен, в Нидерландах дует «новый политический ветер», что вызывает беспокойство. В предвыборной программе партии Вилдерса указывается необходимость прекращения поддержки Украины и, по мнению министра обороны, Партия свободы «пытается спрятаться за плотиной», когда необходимы международные усилия.

«Международные угрозы серьезны как никогда… Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны», — считает Оллонгрен.

Она подчеркнула, нельзя прятать голову в песок, для поддержки Киева следует выделять деньги, чтобы обеспечить безопасность Нидерландов в будущем.

До этого Герт Вилдерс, лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой Партии свободы (PVV) выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь.

Ранее в Нидерландах победила выступающая за отмену санкций против РФ партия.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами