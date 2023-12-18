В Нидерландах обеспокоились возможным сокращением помощи Украине из-за победы Вилдерса

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выразила обеспокоенность возможным сокращением военной и финансовой поддержки Украины из-за победы на выборах крайне правой Партии свободы Герта Вилдерса. Об этом пишет NL Times.

По словам Оллонгрен, в Нидерландах дует «новый политический ветер», что вызывает беспокойство. В предвыборной программе партии Вилдерса указывается необходимость прекращения поддержки Украины и, по мнению министра обороны, Партия свободы «пытается спрятаться за плотиной», когда необходимы международные усилия.

«Международные угрозы серьезны как никогда… Мы не жили в такой опасности и неопределенности со времен холодной войны», — считает Оллонгрен.

Она подчеркнула, нельзя прятать голову в песок, для поддержки Киева следует выделять деньги, чтобы обеспечить безопасность Нидерландов в будущем.

До этого Герт Вилдерс, лидер победившей на парламентских выборах голландской крайне правой Партии свободы (PVV) выразил мнение, что Нидерланды не должны оказывать Украине военную помощь.

Ранее в Нидерландах победила выступающая за отмену санкций против РФ партия.