В Нидерландах победила выступающая за отмену санкций против РФ партия

Крайне правая «Партия свободы» (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом победила на парламентских выборах в Нидерландах. Об этом свидетельствуют результаты выборов, передает РИА Новости со ссылкой на Избирательный совет страны.

По словам его председателя Вима Кайкена, «Партия свободы» получает 37 мест в парламенте, став крупнейшей в Палате представителей Нидерландов. На долю левого блока «Зеленые левые»/Партия труда (GroenLinks-PvdA) приходится 25 мест. Ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) получила 24 депутатских кресла, а «Новый общественный договор» (NSC) — 20.

В Нидерландах из 13,5 млн избирателей 10,4 млн проголосовали на парламентских выборах. Явка достигла 77,7%.

Досрочные парламентские выборы, в которых участвовали 26 партий. состоялись в Нидерландах 22 ноября.

До этого Politico описала страх элит Европы из-за крайне правых политических объединений. Авторы материала отметили рост популярности партий, выступающих против приема нелегальных мигрантов, почти в дюжине европейских стран, включая Францию и Германию.

Ранее голландский политик раскритиковал поддержку украинских фермеров со стороны Нидерландов.