Глава российской межведомственной делегации, заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что Организация Объединенных Наций (ООН) и другие международные организации должны оценивать положение на новых российских территориях. Об этом пишет ТАСС.

Речь, в частности, идет о ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Вершинин также призвал международные организации учитывать тот факт, что население Донбасса с 2014 года страдало от атак со стороны Украины.

Замглавы МИД сообщил, что атаки Киева на Донецк и Луганск приводили к «большим разрушениям». Поэтому российская сторона, по его словам, это принять не может.

До этого бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна окончательно потеряла надежду не только на победу, но и на оборону. По его словам, выделенные другими странами средства будет разворовывать украинская верхушка, а оборонительные сооружения будут финансировать по остаточному принципу.

Ранее в Германии предсказали новое контрнаступление ВСУ.