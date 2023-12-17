Трудностей, которые испытывает президент Украины Владимир Зеленский становится все больше, поэтому у него плохое настроение перед Новым годом. Об этом сообщает Newsweek.

»<…> у украинского президента небезосновательно отсутствует новогоднее настроение», — уточнили в публикации.

Политический аналитик издания обратил внимание, что в наступающем году у Украины «мало шансов» на прекращение конфликта с Россией. Пока российская армия продвигаются вперед, у союзников Зеленского по НАТО заканчивается оружие и боеприпасы для Украины. При этом, по мнению автора статьи, Вашингтон все чаще задается вопросом, стоит ли вообще продолжать финансирование ВСУ. В материале отметили, что Украине предстоит вступить в новый 2024 год с опаской.

Накануне депутат Ульяновского заксобрания Виктор Бут предрек, какое будущее ждет поставляемое Украине оружие. Он заверил, что сейчас даже мексиканские наркокартели активно раскупают продаваемое ВСУ оружие и боеприпасы.

Ранее в Пентагоне раскрыли количество поставленного Украине оружия с начала спецоперации.