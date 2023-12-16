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В МО Турции заявили о продолжении работы по возобновлению зерновой сделки

Глава МО Турции: Анкара продолжает усилия по возобновлению зерновой инициативы

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Vadim Ghirda/Reuters

Турция продолжает принимать меры для возобновления зерновой сделки. Об этом заявил министр национальной обороны республики Яшар Гюлер, которого процитировал телеканал CNN Turk.

Глава военного ведомства выразил надежду на скорейшее завершение боевых действий на Украине. При этом он рассказал, что Анкара не отказалась от усилий по продлению действия черноморской продовольственной инициативы.

«Мы продолжаем реализовывать со своей стороны инициативы по возобновлению черноморского зернового соглашения, которое было заключено при координации нашей страны и за счет своей эффективности внесло большой вклад в преодоление продовольственного кризиса», — указал министр.

Также он добавил, что правительство республики «ответственно и беспристрастно» соблюдает положения Конвенции Монтре о проливах Босфор и Дарданеллы. По словам Гюлера, в конце ноября в стране состоялся третий раунд заседаний Целевой группы по противоминным мерам в Черном море.

Ожидается, что 11 января 2024 года участники группы подпишут соглашение о противодействии минной угрозе в акватории Черного моря. В торжественной церемонии должны принять участие министры обороны Турции, Болгарии и Румынии.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ назвали условие, при выполнении которого страна согласится возобновить зерновую сделку.

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