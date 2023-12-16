Путин выразил соболезнования в связи со смертью эмира Кувейта

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями Машаалю аль-Ахмеду ас-Сабаху в связи со смертью эмира Кувейта Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха. Ее текст опубликован на сайте Кремля.

«Ваше высочество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной вашего брата – Эмира Навафа Аль-Ахмеда Аль-Джабера Ас-Сабаха», — говорится в телеграмме.

Путин отметил, что Навафа аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха пользовался большим авторитетом на Ближнем Востоке и многое сделал для социально-экономического развития Кувейта и упрочения его позиций на международной арене.

Москва ценит его личный вклад в укрепление дружественных отношений между Россией и Кувейтом, подчеркнул он.

«Прошу передать слова искреннего сочувствия и поддержки всем членам семьи Ас-Сабах и дружественному народу Кувейта», — говорится в заключение телеграммы.

16 декабря принц Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах стал новым эмиром Кувейта.

Ранее Путин направил телеграмму с соболезнованиями супруге Киссинджера.