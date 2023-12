Япония увеличивает расходы на оборону

Правительство Японии планирует одобрить заявку министерства обороны по увеличению бюджета в 2024 году до 7,7 трлн иен ($54,1 млрд), это на 13,2% больше, чем в текущем году. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источники.

Как следует из текста, средства пойдут на покупку ракет большой дальности японского производства, а также на разработку истребителя следующего поколения совместного производства Британии и Италии.

Кроме того, увеличение бюджета связано с разработкой гиперзвуковой ракеты и строительством кораблей, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, сообщает Kyodo.

До этого в статье для американского журнала The National Interest бывший редактор газеты The New York Times Барри Гевен написал, что Японии придется превратиться в ядерную державу, иначе она продолжит зависеть от помощи США при попытках сдержать соседние страны.

Он отметил, что главным образом речь идет о сдерживании России и Китая. Также японские власти стремятся поступить аналогичным образом с Северной Кореей, уточнил автор материала.

Ранее в Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая.