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Япония увеличивает расходы на оборону

Kyodo: расходы на оборону в Японии вырастут более чем на 10% в 2024 году

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Reuters

Правительство Японии планирует одобрить заявку министерства обороны по увеличению бюджета в 2024 году до 7,7 трлн иен ($54,1 млрд), это на 13,2% больше, чем в текущем году. Об этом пишет Kyodo со ссылкой на источники.

Как следует из текста, средства пойдут на покупку ракет большой дальности японского производства, а также на разработку истребителя следующего поколения совместного производства Британии и Италии.

Кроме того, увеличение бюджета связано с разработкой гиперзвуковой ракеты и строительством кораблей, оснащенных системой противоракетной обороны Aegis, сообщает Kyodo.

До этого в статье для американского журнала The National Interest бывший редактор газеты The New York Times Барри Гевен написал, что Японии придется превратиться в ядерную державу, иначе она продолжит зависеть от помощи США при попытках сдержать соседние страны.

Он отметил, что главным образом речь идет о сдерживании России и Китая. Также японские власти стремятся поступить аналогичным образом с Северной Кореей, уточнил автор материала.

Ранее в Японии начали беспокоиться из-за усиления альянса РФ и Китая.

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