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Стало известно о причастности Украины к антироссийской террористической организации

РИА Новости: украинский фонд для СМИ спонсирует террористическую организацию

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Depositphotos

Один из фондов на Украине, созданный местными журналистами для оказания помощи СМИ, собирает средства для легиона «Свобода России» (организация запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на изученные данные.

По данным агентства, на сайте «легиона» размещены реквизиты счета для финансовой помощи, принадлежащего благотворительной организации «Фонд 24.02». Там также указано, что фонд создавали «журналисты для журналистов». В частности, организация проводит тренинги по вопросам безопасности, оказывает консультационную и гуманитарную помощь представителям СМИ.

Отмечается, что с начала российской специальной военной операции на Украине более 900 реципиентов получили помощь от «Фонда 2402». Например, более 20 редакций украинских СМИ получили бронежилеты и шлемы, более сотни журналистов, фрилансеров, фиксеров, локальных продюсеров были обеспечены средствами защиты и техническим оборудованием для работы в горячих точках.

По данным РИА Новости, соучредителем и исполнительный директором «Фонда 2402» является телеведущая и основатель украинского издания «Заборона медиа» («Запрет медиа») Катерина Сергацкова. Она родилась в России, но имеет гражданство Украины.

Ранее в Казани задержали члена «Легиона «Свобода России» за подготовку терактов.

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