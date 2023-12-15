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В Белом доме заявили о необходимости реформ в Палестинской администрации

Советник Байдена: Палестинскую администрацию нужно реформировать

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Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Палестинскую национальную администрацию (ПНА) необходимо «обновить и активизировать», проведя ряд реформ в рамках администрации, связанных с методами управления и представительством палестинского народа. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на пресс-конференции в Тель-Авиве, его слова приводит телеканал CNN.

«Мы действительно считаем, что Палестинскую администрацию необходимо обновить и активизировать, необходимо обновить с точки зрения ее метода управления, ее представительства палестинского народа… лидерам Палестинской автономии предстоит проработать те шаги, которые им необходимо предпринять для реформирования и обновления власти в соответствии с ситуацией, с которой мы сталкиваемся сегодня», — заявил Салливан.

Советник президента США Джо Байдена также подчеркнул, что контроль, управление и безопасность Газы должны перейти к палестинцам.

До этого в Белом доме раскрыли отношение к решению Израиля оккупировать Газу.

Ранее сообщалось, что Израиль неохотно принимает советы США по операции в Газе.

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