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Израиль неохотно принимает советы США по операции в Газе

WSJ: Израиль неохотно воспринимает советы США по проведению операции в Газе

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Evelyn Hockstein/Reuters

Израиль неохотно воспринимает советы со стороны США по вопросу проведения военной операции в секторе Газа, Вашингтон убеждает Израиль проводить больше разведывательных операций и меньше массированных авиаударов. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц США.

«Официальные лица США в частном порядке признают, что израильское правительство часто неохотно принимает советы Вашингтона относительно своих операций», — говорится в сообщении издания.

Как сообщает издание, ссылаясь на неназванных американских чиновников, США убеждают Израиль проводить больше разведывательных операций небольших подразделений, направленных против лидеров и боевиков ХАМАСА, меньше массированных авиаударов, которые «были отличительной чертой израильской кампании» ранее.

Отмечается, что израильское правительство при этом пришло к осознанию необходимости «перестраивать свои военные операции», чтобы избежать жертв среди гражданского населения и разрушения гражданской инфраструктуры.

До этого сообщалось, что от имени ЦАХАЛ распространили листовки с обещаниями награды в $400 тыс. за лидера ХАМАС.

Ранее Израиль пропустил в сектор Газа еще 193 грузовика с гумпомощью.

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