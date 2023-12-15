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В Германии сочли провалом визит Зеленского в США

Die Zeit: поездка президента Украины Зеленского в США обернулась провалом

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Leah Millis/Reuters

Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в США обернулась для него провалом. Такое мнение высказывается в статье немецкого издания Die Zeit.

«Международная поддержка, особенно со стороны США, сокращается. Последствия могут быть серьезными», — говорится в публикации.

Издание отмечает, что год назад Зеленского принимали в США как героя, однако в этот раз все оказалось не так.

«Напрасно он просил о скорейшей доставке большего количества оружия, боеприпасов и припасов. Всего 200 миллионов долларов смог пообещать гостю президент США Джо Байден. В настоящее время Конгресс не выделяет ему никаких дополнительных средств», — пишет доктор Хауке Фридерихс.

Со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики (IFW) в публикации констатируется, что существенное сокращение помощи Украине происходит и со стороны Евросоюза. В период с августа по октябрь 2023 года объемы выделяемых средств упали почти на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

13 декабря визит Зеленского в Вашингтон назвали провальным и в США.

14 декабря американский сенатор Линдси Грэм заявил, что визит Зеленского в США не поспособствовал выделению помощи.

Ранее в США раскрыли, сколько продержится Украина в условиях сокращения помощи.

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