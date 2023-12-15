Позицию Орбана по вступлению Украины в ЕС связали с «торгом» ради своей выгоды

Позиция премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по вопросу вступления Украины в Евросоюз и выделения финансовой помощи объясняется его желанием получить замороженные ЕС средства, считает венгерский журналист, член Валдайского клуба Габор Штир. В интервью НСН он назвал действия премьера «торгом», подчеркнув, что он исходит из своих интересов.

«Думал, что это принципиальная позиция, но выяснилось, что нет, Орбан торгуется. Мы получили почти половину заблокированных европейских денег, а это 10 из 22 млрд евро. Если Венгрия получает половину заблокированных денег, тогда Орбан успешно играл, а если получит вторую половину – это совсем успех. Но что будет с Европой, это открытый вопрос», – считает Штир.

Препятствовать вступлению Украины в ЕС не будут также Словакия и Польша, убежден эксперт. Заявление Словакии об отказе в особых условиях при вступлении в союз, по его мнению, также обусловлено национальными интересами.

«[Премьер-министр Словакии Роберт] Фицо только в последнюю неделю говорит о том, что он не согласен со вступлением Украины в ЕС, но Словакия не будет накладывать вето, – заявил Штир. – [Премьер-министр Польши Дональд] Туск также не будет накладывать вето, он поддерживает то, что Украина будет членом ЕС и даже НАТО».

Напомним, Венгрия наложила вето на выделение дополнительных €50 млрд помощи Украине. Однако Орбан не заблокировал решение начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, заявив, что у него еще будет возможность это сделать, подробности – в материале «Газеты.Ru».

В ноябре сообщалось, что Венгрия может получить часть денег, которую ЕС заморозил из-за опасений, что в республике нарушаются принципы верховенства права.

Ранее Орбан также заявил, что Венгрия не будет расплачиваться за финансирование Украины.