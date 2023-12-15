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В Кремле обвинили Евросоюз в попытке «досадить России»

Песков назвал получение Грузией статуса кандидата в ЕС попыткой досадить РФ

Решение лидеров и премьер-министров стран — членов Европейского союза (ЕС) предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию является попыткой еще больше досадить РФ и продемонстрировать политическую волю. Такое заявление в ходе регулярного брифинга с журналистами сделал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По словам представителя российского президента, вступление в региональное содружество — это суверенное дело Грузии. То же касается начала переговоров о принятии Украины и Молдавии в состав ЕС, подчеркнул он.

Тем не менее пресс-секретарь главы государства уточнил, что в действиях указанных держав «сразу видна политизированность». Это становится понятно, если оценивать практичность их членства в региональном содружестве и необходимость соответствовать определенным критериям.

«Здесь торчат уши желания продемонстрировать политическую волю. Даже, может быть, в ущерб самой очень сложной структуре ЕС, которая переживает не лучшие времена. К нашему сожалению, каждый раз желание продемонстрировать такую политическую волю делается во многом исходя из желания еще больше досадить РФ и антагонизировать эти страны по отношению к ней», — пояснил представитель Кремля.

14 декабря глава Европейского совета Шарль Мишель в своих социальных сетях сообщил, что лидеры и главы правительств стран — членов регионального содружество решили предоставить Грузии статус государства — кандидата на вступление в организацию. Данный вопрос был согласован в рамках итогового в текущем году саммита ЕС.

Ранее в Грузии отреагировали на получение статуса страны — кандидата в региональное содружество.

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