Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Венесуэла и Гайана отказались от войны

Гайана и Венесуэла договорились обсуждать Эссекибо без применения силы

close
100%
Matias Delacroix/AP

Гайана и Венесуэла договорились обсуждать ситуацию со спорным регионом Эссекибо без применения силы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на совместное заявление по итогам переговоров лидеров двух стран.

Стороны договорились, что будут разрешать противоречия в соответствии с Женевским соглашением 1966 года.

«Гайана и Венесуэла, прямо или косвенно, не будут угрожать силой или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах, включая те, которые вытекают из каких-либо разногласий, существующих между обоими государствами», — заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.

Он и президент Гайаны Ирфаан Али также договорились создать комиссию на уровне глав МИД для взаимодействия по вопросу Эссекибо. Стороны провели встречу на карибском острове Сент-Винсент в четверг, 14 декабря.

До этого президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро находится «вне закона» из-за действий, связанных с территориальным спором вокруг региона Эссекибо.

Ранее Гайана объяснила позицию по спору с Венесуэлой.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами