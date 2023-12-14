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Мэр Киева Кличко призвал отправлять митингующих на фронт

Митингующие в Киеве призвали тратить деньги на ВСУ, Кличко осудил их

В центре Киева прошел митинг, во время которого горожане требовали тратить деньги не на благоустройство, а на нужды ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское издание «Страна.ua».

В ответ на требования митингующих мэр украинской столицы Виталий Кличко призвал митингующих уходить на фронт.

«У нас с мобилизацией есть большие проблемы, когда подавляющее большинство ребят в возрасте от 20 до 40 лет приходят и говорят: «[Дайте] деньги на ВСУ». Если они морально поддерживают, если сердце болит, почему не одевают военную форму и не защищают страну?» — задался вопросом Кличко на заседании Киевсовета.

12 декабря сообщалось, что на Украине произошел масштабный сбой мобильной связи. Оператор «Киевстар» пострадал от хакерской атаки.

11 декабря в Киеве начало затапливать входы в метро на удаленных друг от друга станциях.

Ранее испанская газета назвала претендентов на место президента Украины Владимира Зеленского.

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