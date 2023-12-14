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Зеленский считает, что Украина выполнила обязательства для начала переговоров с ЕС

Зеленский на саммите ЕС: Украина выполнила обязательства для переговоров с ЕС

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Thomas Peter/Reuters

Украина выполнила свои обязательства для начала переговоров о вступлении в Евросоюз, в стране приняты ключевые законы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в рамках выступления перед европейскими лидерами на саммите ЕС в Брюсселе, его слова передает украинское издание «Европейская правда».

«Сегодня день для политического решения в ответ на то, чего мы достигли. Речь идет об открытии переговоров о вступлении с Украиной. А в марте следующего года – об утверждении переговорных рамок для продвижения вперед… В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – я подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства», — заявил Зеленский.

Владимир Зеленский выступил на саммите по видеосвязи по приглашению главы Евросовета Шарля Мишеля.

До этого премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что его страна сделает все необходимое на саммите Европейского союза (ЕС) в Брюсселе, чтобы был достигнут консенсус по финансированию Украины и членству в политическом объединении. При этом Рютте подчеркнул, что пройдет много лет, прежде чем Украина вступит в Евросоюз.

Ранее в США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу.

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