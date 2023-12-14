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В США отметили переключение внимания отвергнутого Зеленского на Европу

WSJ: отвергнутый США Зеленский обратился за спонсированием к Европе

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Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский, не сумевший добиться получения оборонной помощи от США, обратился за получением финансирования к Европе. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«Зеленский, не сумев на этой неделе добиться от США новых обязательств по оружию, переключает свое внимание на Европу», — указывается в материале.

Согласно информации издания, во время саммита Евросовета одной из ключевых тем для обсуждений станет четырехлетний бюджет для Украины размером в $54 млрд.

По мнению авторов статьи, хотя такая поддержка «менее заметна, чем оружие и боеприпасы, она не менее важна для выживания Украины».

ЕС предоставил Киеву миллиарды евро, которые позволили поддержать работу больниц, школ и электростанций, выплачивать пособия ветеранам и ремонтировать здания, заключается в публикации.

До этого бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что США разочаровались в Зеленском из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины.

Ранее в США раскрыли, сколько продержится Украина в условиях сокращения помощи.

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