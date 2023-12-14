Бывший главком НАТО рассказал, почему США разочаровались в Зеленском

Бывший верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис заявил, что США разочаровались в президенте Украины Владимире Зеленском из-за провала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал MSNBC.

«Мы должны честно признать отсутствие успеха в наступлении ВСУ этим летом. Оно действительно провалилось. Атака украинцев захлебнулась», — заявил он.

По его словам, неудачи на фронте привели к разочарованию — «Зеленский находится в совершенно другом положении, чем год назад».

Также Ставридис заявил, что Зеленский может рассмотреть вариант признания Крыма территорией Российской Федерации. С точки зрения обозревателя, такой вариант может быть возможен в обмен на молчаливое согласие на членство Киева в ЕС и НАТО, отметил он.

Ранее сообщалось, что западные чиновники уверены, что мирные переговоры являются единственным способом урегулировать конфликт на Украине.