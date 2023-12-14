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Два японских министра подали в отставку из-за финансового скандала

В Японии из-за финансового скандалы в отставку ушли главы двух министерств

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Reuters

Главы двух японских министерств вынуждены были подать в отставку из-за разразившегося в правящей Либерально-демократической партии скандала вокруг нарушений финансовой отчетности при сборе политических пожертвований. Об этом сообщает информационное агентство «Киодо Цусин».

Речь идет о министре экономики, торговли и промышленности Ясутоси Нисимуре и министре сельского хозяйства, лесных угодий и рыбного промысла Итиро Миясите. Предполагается, что в самое ближайшее в отставку уйдет и генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

Ранее сообщалось, что политический скандал, связанный с возможным хищением пожертвований населения в пользу правящей партии Японии, может означать скорый конец администрации премьер-министра Фумио Кисиды.

Практика сбора пожертвований на политическую деятельность существует в Японии легально и в числе прочего включает в себя продажу билетов на платные партийные мероприятия. Для подобной деятельности существуют законодательные ограничения, а полученная сумма должна полностью фиксироваться в финансовой отчетности.

Ранее в КНР высказались о военных поставках США Тайваню.

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