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Посол заявил об очевидности дрейфа Швейцарии к НАТО

Посол РФ Гармонин: дрейф Швейцарии к НАТО очевиден, но еще не стал необратимым

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Посольство РФ в Швейцарской Конфедерации

Дрейф Швейцарии в сторону НАТО очевиден. Об этом заявил РИА Новости посол РФ в Швейцарии Сергей Гармонин.

«Дрейф Конфедерации в сторону Североатлантического альянса очевиден, однако я бы не стал называть его «необратимым», — уточнил дипломат.

По его словам, в Швейцарии есть как лоббисты такого курса, так и политики, которые осознают его пагубность. Гармонин выразил надежду, что руководство Конфедерации «проявит политическую дальновидность» и не пойдет на поводу у блока, который нацелен на дальнейшую эскалацию конфликта на Украине.

В начале декабря стало известно, что НАТО обсудит укрепление сотрудничества с нейтральной Швейцарией. Председатель военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр в ходе визита в страну намеревался затронуть вопрос о сотрудничестве, которое «напрямую касается швейцарской армии» в рамках программы «Партнерство ради мира».

До этого политолог Алексей Ярошенко предупредил, что вступление Швейцарии в Североатлантический альянс приведет к тому, что ей придется отказаться от собственной системы безопасности.

Ранее Швейцарию назвали европейским пристанищем «российских шпионов».

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