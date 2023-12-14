Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»), что исключает дружеские контакты с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

К числу партнерских она причислила страны, которые уважают интересы Молдавии и ее граждан. По словам Санду, это дружеские и партнерские страны.

«<…> Россия нас шантажирует и угрожает нам», — заявила Санду.

Накануне в Молдавии отметили, что реинтеграция Приднестровья приняла новый оборот. По словам молдавского вице-премьеар Олега Серебряна, процесс реинтеграции не остановился и медленно продвигается. Например, по его словам, в данный момент в республике постепенно внедряются и распространяются молдавские законы.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что нынешний лидер республики Майя Санду может развязать конфликт в Приднестровье, чтобы избежать поражения на предстоящих в будущем году выборах главы государства.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.