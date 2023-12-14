Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Санду не увидела в России дружественную страну

Санду не видит Россию дружественной страной для Молдавии

close
100%
Zak Bennett/Reuters

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью кишиневскому телеканалу Vocea Basarabiei («Голос Бессарабии»), что исключает дружеские контакты с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

К числу партнерских она причислила страны, которые уважают интересы Молдавии и ее граждан. По словам Санду, это дружеские и партнерские страны.

«<…> Россия нас шантажирует и угрожает нам», — заявила Санду.

Накануне в Молдавии отметили, что реинтеграция Приднестровья приняла новый оборот. По словам молдавского вице-премьеар Олега Серебряна, процесс реинтеграции не остановился и медленно продвигается. Например, по его словам, в данный момент в республике постепенно внедряются и распространяются молдавские законы.

До этого экс-президент Молдавии Игорь Додон подчеркнул, что нынешний лидер республики Майя Санду может развязать конфликт в Приднестровье, чтобы избежать поражения на предстоящих в будущем году выборах главы государства.

Ранее в Госдуме сравнили Молдавию с Украиной образца первого майдана.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами