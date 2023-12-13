Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине

Bloomberg: Венгрия снимет вето на помощь Украине, если ЕС разморозит ее средства

close
100%
Shutterstock

Венгрия готова отказаться от своего вето в отношении предоставления помощи Украине со стороны Европейского союза, однако оставляет свое членство в блоке «красной линией». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана.

На данный момент Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на период с 2024 по 2027 год, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Кроме того, Будапешт выступает против начала переговоров о присоединении Украины к ЕС на саммите ЕС, запланированном на 14-15 декабря.

Советник заявил, что Венгрия готова снять вето в обмен на разблокировку средств из европейских фондов, предназначенных для нее.

«Средства ЕС для Венгрии и средства для Украины — это два разных вопроса. Но если ЕС считает, что финансирование Украины должно быть включено в исправленный бюджет ЕС, то эти два вопроса становятся взаимосвязанными», — подчеркнул Орбан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни Украина, ни ЕС не готовы к началу переговоров. Он также отметил, что Венгрия по-прежнему против плана помощи Киеву на четыре года и предпочитает выделение средств на один год без изменений в бюджете Евросоюза. Венгрия также рассмотрит возможность внести свой вклад в такой пакет помощи.

При этом Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Ранее в Испании отметили признаки отчаяния Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами