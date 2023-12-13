В Венгрии назвали условие снятия вето на помощь Украине

Венгрия готова отказаться от своего вето в отношении предоставления помощи Украине со стороны Европейского союза, однако оставляет свое членство в блоке «красной линией». Об этом сообщает агентство Bloomberg, ссылаясь на советника премьер-министра Венгрии по политическим вопросам Балажа Орбана.

На данный момент Венгрия блокирует увеличение долгосрочного бюджета ЕС на период с 2024 по 2027 год, который предусматривает выделение 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Украине. Кроме того, Будапешт выступает против начала переговоров о присоединении Украины к ЕС на саммите ЕС, запланированном на 14-15 декабря.

Советник заявил, что Венгрия готова снять вето в обмен на разблокировку средств из европейских фондов, предназначенных для нее.

«Средства ЕС для Венгрии и средства для Украины — это два разных вопроса. Но если ЕС считает, что финансирование Украины должно быть включено в исправленный бюджет ЕС, то эти два вопроса становятся взаимосвязанными», — подчеркнул Орбан.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что ни Украина, ни ЕС не готовы к началу переговоров. Он также отметил, что Венгрия по-прежнему против плана помощи Киеву на четыре года и предпочитает выделение средств на один год без изменений в бюджете Евросоюза. Венгрия также рассмотрит возможность внести свой вклад в такой пакет помощи.

При этом Италия поддержала рекомендацию открыть переговоры о вступлении Украины в ЕС.

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