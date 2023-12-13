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Сына Байдена могут привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу

Сына Байдена могут привлечь к ответственности после неявки на закрытое слушание

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Jonathan Ernst/Reuters

Хантера Байдена могут привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу, если он не явится сегодня на закрытое слушание. Об этом сообщает издание Fox News.

Хантер Байден находится в Вашингтоне. Республиканцы хотят, чтобы он явился на закрытые показания в Комитете по надзору палаты представителей в рамках расследования, проводимого республиканцами в отношении его отца. Его адвокат отказывается от проведения встречи в закрытом формате из-за «искажения фактов и дезинформации общественности».

Председатели комитетов ответили, что Байдену-младшему выдали повестку для дачи показаний 13 декабря 2023 года. В случае отказа его могут привлечь к ответственности за неуважение к конгрессу США.

Хантеру Байдену 7 декабря в штате Калифорния были предъявлены обвинения в причастности к «схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн». Кроме того, комитет палаты представителей по бюджету сообщил, что президент США Джо Байден в бытность вице-президентом связывался с бизнес-партнерами своего сына.

Позже защита Хантера заявила о погашении налоговой задолженности и отметила, что дело против него политически мотивировано.

Ранее адвокат Байдена-младшего назвала безосновательными новые обвинения против него.

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