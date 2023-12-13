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Власти США «пришли в ярость» после утечки из Пентагона

WP: власти США были ошеломлены после утечки разведданных по Украине

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Greg Nash/Pool/Reuters

Политики США «пришли в ярость», когда узнали об утечке секретных документов, содержащих их оценки и опасения по поводу развития ситуации на Украине. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Мы были ошеломлены, мы были в ярости», — цитирует издание чиновника, которому пришлось оправдываться перед десятками СМИ после публикации документов.

Соответствующая информация оказалась в открытом доступе после ее публикации на платформе Discord.

Отмечается, что ни Пентагон, ни Белый дом, ни 18 агентств разведсообщества США не имели никакого представления о масштабах утечки. После публикации материалов министр обороны Ллойд Остин немедленно создал оперативную группу для выявления и смягчения ущерба.

По информации издания, из засекреченных документов выяснилось, что втайне американские политики сомневались в успехе Украины в противостоянии с Россией. Результатом этого стала блокировка пакета дополнительной помощи Киеву в размере $106 млрд, пишет издание.

В июне жюри присяжных выдвинуло обвинения подозреваемому в утечке секретных документов Пентагона 21-летнему Джеку Тейшейре.

Ранее сообщалось, что секретный офис ЦРУ десятки лет потратил на поиски НЛО.

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