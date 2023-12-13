МИД Польши возглавил антироссийский политик Сикорский

Министерство иностранных дел Польши вновь возглавил Радослав Сикорский, известный своими антироссийскими заявлениями. Об этом сообщает Newsweek Polska.

Вместе с другими министрами правительства Дональда Туска он был приведен к присяге.

До этого Сикорский в Twitter резко раскритиковал слова главы МИД России Сергея Лаврова о НАТО как о геополитическом проекте по освоению «бесхозных» земель после распада Организации Варшавского Договора, пригрозив «врезать по яйцам» России.

Ранее экс-глава МИД заявлял, что Запад имеет право передать Украине ядерные боеголовки. По его словам, Россия нарушила положения Будапештского меморандума. При этом европейский депутат отдельно подчеркнул, что не видит угрозы применения ядерного оружия России в отношении стран НАТО.

Он также заявлял в эфире радио ZET, что польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) размышляла по поводу раздела Украины в первые дни специальной военной операции.

Радослав Сикорский занимал должность министра иностранных дел страны с 2007 по 2014 год в правительстве Дональда Туска.

Ранее польский сейм вынес вотум доверия кабинету министров Дональда Туска.