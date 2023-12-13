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Польский сейм вынес вотум доверия кабинету министров Дональда Туска

Сейм Польши вынес вотум доверия кабинету министров Туска

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Kacper Pempel/Reuters

Польский сейм проголосовал за доверие правительству Дональда Туска, сообщает РИА Новости.

За вынесение вотума доверия выступили все оппозиционные фракции сейма — «Гражданская коалиция», «Третий путь» и «Левые». Проголосовали против правящая до недавнего времени в Польше партия «Право и справедливость» и коалиция националистов и евроскептиков «Конфедерация».

Всего за вынесение вотума доверия кабинету Туска проголосовали 248 парламентариев, против высказался 201 депутат.

Ранее премьер-министр Дональд Туск заявил о намерении вернуть Польше авторитет в Европейском союзе.

До этого Туск пообещал твердо отстаивать интересы своей страны в отношениях с Украиной. Он добавил, что правительство будет твердо защищать польские интересы в отношениях со всеми соседями.

Ранее политолог объяснил, почему между Украиной и Польшей произошел конфликт.

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