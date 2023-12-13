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ЕС рассмотрит вопрос о выделении Киеву €50 млрд

Европейский совет: вопрос помощи Киеву в €50 млрд вынесен на саммит ЕС

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Virginia Mayo/AP

Обсуждение вопросов о вступлении Украины в Евросоюз и о выделении Киеву €50 млрд до 2027 года включено в повестку дня саммита ЕС, запланированного на 14–15 декабря. Об этом говорится в письме лидерам ЕС от главы Евросовета Шарля Мишеля, текст которого опубликован пресс-службой Европейского совета.

«Мы должны предоставить Украине постоянную, устойчивую политическую, финансовую и военную помощь, и, в частности, мы должны прийти к соглашению о выделении €50 млрд для ее долгосрочной стабильности», – говорится в документе.

Мишель отметил важность переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, дискуссия на эту тему даст необходимый сигнал и приблизит Киев к Евросоюзу.

При этом премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не позволит Европейскому союзу совершить ужасную ошибку и начать переговоры о вступлении Украины в блок, даже если останется единственным из 27 лидеров стран — членов ЕС.

После этого в Германии призвали ЕС усилить давление на Орбана.

Ранее в Венгрии заявили, что треть Евросоюза сомневается в членстве Украины в ЕС.

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